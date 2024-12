¿Por qué los tiroteos masivos hechos por mujeres son tan raros?

"Hay varios caminos que observamos: individuos antisociales que forman parte de una pandilla, personas deprimidas y desanimadas que están muy angustiadas por una queja y creen que no tienen futuro, y un pequeño grupo de personas con enfermedades mentales graves que incluye un pensamiento delirante”, explicó Adam Lankford, profesor de justicia penal en la Universidad de Alabama, en entrevista con la cadena CNN.

Los investigadores dicen que los hombres, más que las mujeres, tienden a externalizar sus problemas y buscan a otros a los que culpar, lo que puede traducirse en ira y violencia. Y cuando las mujeres eligen la violencia, las armas no suelen ser su arma preferida.

“Los hombres son generalmente más violentos", dijo a la NPR la presidenta del grupo, Jillian Peterson, psicóloga forense y profesora de criminología y justicia penal en la Universidad de Hamline. "Hay muchas teorías sobre por qué es eso”.

"Realmente no podemos responder a esa pregunta de las diferencias entre delincuentes masculinos y femeninos porque no tenemos suficientes delincuentes femeninos. El problema, o la buena noticia, es que no tenemos suficientes delincuentes para una muestra estáticamente significativa”, indicó Lankford.

Con información de EFE