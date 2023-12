María Corina Machado: en Venezuela se vive “un régimen peor que una dictadura”

“Todo el mundo sabe, dentro y fuera de Venezuela, que la írrita inhabilitación es una acción de orden político, no jurídico. Es una cosa tan absurda, que a veces es difícil explicarla afuera, porque esto parte del realismo mágico, surrealismo chavismo, en el aspecto socialista. No hay acto, no hay una decisión, no hay un papel en la Contraloría con un procedimiento administrativo”.

Machado explica que por esta razón no ha acudido a recurrir al Tribunal Supremo de Justicia, pues no hay una sola razón jurídica detrás de la inhabilitación, sino solo política.

“De 2016 en adelante yo no he sido funcionario público, ni he ejercido cargo alguno, ni he manejado un centavo. Entonces, obviamente es un evento de orden, un acto de orden político que se tiene que resolver políticamente, en el contexto de una negociación”, aclara la aspirante presidencial.

La exasambleista asegura que su fuerza está en las personas que participaron en las elecciones primarias y votaron por ella a pesar de la inhabilitación que pesaba en su contra. El chavismo ha dicho que nunca permitirá la candidatura de la a quien acusa de alentar sanciones y una invasión extranjera.

“Si aquí hay un acuerdo que se ha negociado con garantes internacionales, orientado a tener elecciones limpias, libres y competitiva, El punto uno es que Maduro no escoge el candidato de oposición. Lo escoge la gente, los ciudadanos. Y hoy todos los actores, todos los sectores de oposición están apoyándome a mí”, dice Machado.