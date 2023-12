Milei inicia una vasta desregulación de la economía argentina

También se reformará el sistema de atención en medicina privada.

Entre las tantas medidas, se contempla la modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, y se desregulan los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, de Elon Musk.

La medidas también incluyen el plan de subir los impuestos a las exportaciones de trigo, maíz y la harina y el aceite derivados de la soja. Argentina es un exportador mundial clave de alimentos y sus ventas al exterior la principal fuente de divisas del país.

"Este mensaje no sorprende porque no es nada que no haya dicho Milei que iba a hacer durante la campaña. Pero sí sorprende que la medida sea tomada de esta manera, con un decreto de necesidad de urgencia", comentó a la AFP la politóloga Lara Goyburu.

"Creo que la esperanza de muchos de sus votantes era que las instituciones argentinas frenaran estas cosas. Y hoy quizás se estén encontrando con que todo aquello que se prometió sí se va a hacer", añadió.

El decreto se publicó a la medianoche en el Boletín Oficial, con lo cual se hizo efectivo. Sin embargo, debe ser llevado al Congreso para su análisis en una comisión bicameral en un plazo de 10 días.

El presidente argentino dijo que en los próximos días su gobierno llamaría a "sesiones extraordinarias" para que el Congreso nacional trate una serie de leyes que enviará, durante lo que normalmente es el descanso legislativo estival.