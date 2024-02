Los republicanos en Estados Unidos hacen campaña por ¿Putin?

Biden advirtió el domingo que el expresidente trata de dar al líder ruso Vladimir Putin "luz verde para más guerra y violencia”.

"La admisión de Trump de que pretende dar a Putin luz verde para más guerra y violencia, para continuar su brutal asalto contra Ucrania libre, y extender su agresión al pueblo de Polonia y los estados bálticos es espantosa y peligrosa", dijo Biden en un comunicado.

Antes, la Casa Blanca ya había rechazado estos comentarios.

"Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado", fue la reacción de la Casa Blanca el sábado por medio de su portavoz Andrew Bates.

"Más que hacer llamados a la guerra y promover el caos, el presidente Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense", agregó el vocero.

Su rival en las primarias republicanas y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikky Haley, también opinó el domingo de las declaraciones de Trump sobre la OTAN.

"Lo que me molesta sobre esto es, no te pongas del lado de un matón que asesina a sus oponentes. No te pongas del lado de alguien que ha entrado e invadido un país y medio millón de personas han muerto o han sido heridas", dijo Haley al programa "Face the Nation" de CBS News.

Congelar la ayuda a Ucrania

Un amplio paquete de ayuda exterior estadounidense que incluye 60,000 millones de dólares para Ucrania, superó el domingo una votación de procedimiento clave en el Senado de Estados Unidos, aunque la oposición de republicanos de derechas puede impedir que se convierta en ley.