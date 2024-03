Además, crean sociedades fantasma para lavar dinero o lo invierten en campañas electorales. En México, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaño, advirtió sobre la incidencia del crimen organizado en las elecciones de junio y la necesidad de hablar sobre este tema para visibilizarlo.

El magistrado recordó lo ocurrido en las elecciones gubernamentales de Veracruz en 2010, cuando personas que supuestamente pertenecían a una organización del narcotráfico “tomaron la decisión de que no se instalaran casillas, sustrajeron actas de la jornada e indujeron personas respecto a la manera de contar los votos”.

“No falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado quieren ser presidentes de la República… Dije no falta mucho, es decir, no está pasando seguramente ahora. Pero, ¿alguien puede asegurar que para 2030 no suceda? En Colombia pasó, Pablo Escobar quería ser presidente”, aseguró durante su conferencia magistral “Elecciones y crimen organizado”.

La incidencia del crimen organizado se ha extendido sin tregua por toda América Latina.

El caso más reciente ocurrió en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción y emitió un decreto que nombró a 22 bandas delictivas como organizaciones terroristas.

¿Qué influye para que el crimen organizado se disperse en Latinoamérica?

El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 da cuenta de diversos factores, como el consumo de drogas, y califica a las redes de tráfico como “más ágiles”.

“A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento de 23% con respecto a la década anterior”, destaca el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La demanda, entonces, ha ido al alza.

“Estamos viendo también un proceso de transición en el consumo de drogas tradicionales a estas otras como la metanfetamina, pero particularmente el fentanilo”, explica Claudia Edith Serrano Solares, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM.

También influyen la inestabilidad política, la corrupción, la pobreza y cambios políticos para combatir el narcotráfico.