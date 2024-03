¿Cómo es vivir en Canadá? Una estudiante mexicana nos cuenta su experiencia

Paulina Torres, una estudiante mexicana llegada a Vancouver —en la costa Oeste de Canadá— a finales de febrero, se decidió por este tipo de formación, que le permitirá obtener experiencia profesional en Canadá. Cuenta en entrevista con Expansión como ha sido su experiencia con este tipo de permiso.

Planeación y requisitos migratorios

El plan de estudiar en el extranjero era una idea que rondaba la mente de Torres desde hace unos años. Durante la universidad barajó la oportunidad de irse de intercambio al extranjero. Entonces, España le parecía una opción interesante, pero no concretó esta opción. Más tarde, antes del inicio de la pandemia de covid-19, comenzó a pensar en Canadá como una alternativa.

“Canadá también fue siempre como otra opción. O sea, como que lo que me llamaba la atención era también llegar a un lugar que tal vez yo no conocía, pero que por fotos y videos me gustaba”, dijo Torres.

El año pasado, Torres, su hermano y la novia de éste acudieron a una feria de turismo para obtener información sobre un viaje a Canadá, en calidad de turista, para visitar a un primo que había migrado a este país.

La agencia con la que consultaron el viaje también ofrecía paquetes para estudiar y trabajar, comenzaron el trámite con la compañía en marzo del año pasado, pero después de meses sin avances y sin noticias, desistieron de este proceso, a pesar de que no pudieron recuperar el dinero invertido, aproximadamente 10,000 pesos.