En la carrera del dinero, Biden aventaja a Trump

Cuando se le pidió una respuesta, el portavoz de la campaña de Biden, Ammar Moussa, dijo: "La campaña de Trump está limitada a dinero en efectivo”.

Además, enfrentar las distintas acusaciones penales y civiles que varios estados y la federación tienen en su contra, ha dañado también el nivel de recaudación de Trump. El republicano gastó 5.6 millones de dólares de las arcas de su comité de financiación "Salva a Estados Unidos" ("Save America") en febrero solo para cubrir costos legales.

Un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York redujo a 175 millones de dólares el monto de la fianza que tenía que depositar el 25 de marzo por la multa de 355 millones y más de 100 millones de dólares de intereses acumulados, a los que fue condenado el pasado 16 de marzo por fraude fiscal. Tiene hasta el miércoles para cubrir estos costos.

Joe Biden, a quien su rival describe como un fracaso senil, tiene motivos de sobra para tomar represalias. Lo hizo el 21 de marzo durante una reunión con donantes en Texas.

"Justo el otro día, un tipo con aspecto derrotado se me acercó y me dijo: 'Señor presidente, necesito su ayuda, estoy abrumado por las deudas, estoy completamente arruinado'. Y tuve que decirle 'Donald, lo siento, no puedo ayudarte", bromeó, provocando risas y aplausos de sus seguidores.

El presidente presume de ser el candidato de la clase media y trabajadora. Según Forbes tiene una fortuna personal de unos 10 millones de dólares, frente a los 2.600 millones de Donald Trump.