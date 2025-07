Trump gana otra vez: logra acuerdo comercial con Europa, y algunos países no están felices

"No hay que dar nada por perdido", según él. "Ahora habrá una negociación técnica" y "podemos aprovechar esta oportunidad para fortalecernos".

Para el alemán Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, con el acuerdo queda "una asimetría grabada en el mármol”.

"Los defensores del acuerdo (...) dirán que se ha evitado lo peor, que el acuerdo crea estabilidad para la relación comercial más grande del mundo (...). Espero firmemente que tengan razón", señaló en un comunicado.

El canciller Friedrich Merz, dijo que los aranceles del 15% causarán "daños significativos" a la economía alemana.

"No estoy satisfecho con este resultado, en el sentido de que no creo que sea algo bueno, pero (...) era obvio, dada la situación inicial con Estados Unidos, que no era posible obtener más", añadió a la prensa el líder de la mayor economía europea.

El domingo, Merz acogió con satisfacción el acuerdo comercial, que dijo "evita una escalada inútil en las relaciones comerciales transatlánticas”.

"Este acuerdo evita un conflicto comercial que habría afectado duramente a la economía alemana", señaló.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Alemania.

Además del automóvil, pilar de la industria alemana, los sectores de la química y las máquinas dependen particularmente de las exportaciones hacia Estados Unidos.