¿Quién es Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador acusado de corrupción?

Ecuador pide entrar a la embajada, México lo rechaza

El 1 de marzo, el gobierno de Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito que autorizara que la policía ingrese a su sede para capturar al exvicepresidente.

La cancillería "ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar al ciudadano Jorge David Glas Espinel", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de X (antes Twitter).

Al día siguiente, México rechazó la solicitud del gobierno ecuatoriano.

"No se puede porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada (...) simplemente no se puede", declaró la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en una entrevista a Radio Fórmula. México, añadió, analizaba la petición de asilo de Glas. "No lo hemos otorgado todavía pero tampoco, tampoco se lo hemos negado", prosiguió.

México "siempre ha sido un país de mucha acogida para los asilados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política", apuntó.

Crece la tensión

En las últimas 48 horas, la tensión entre México y Ecuador escaló. Ecuador pidió el jueves a la embajadora de México en Quito abandonar el país al declararla "persona non grata", tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas en las que fue asesinado un candidato.