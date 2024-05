Donald Trump compara el gobierno de Joe Biden con la Gestapo

Ante un público compuesto por dirigentes y donantes republicanos, acusó a los demócratas de "dirigir una administración al estilo de la Gestapo" y denostó una vez más a los fiscales que investigan los casos penales en su contra.

Acaban de concluir 11 días de un juicio por soborno en Nueva York en el que se le acusa de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130,000 dólares hecho a una estrella del porno.

"Esta gente está dirigiendo una administración de la Gestapo", dijo Trump, según una grabación de audio escuchada por The New York Times y The Washington Post. "Y es lo único que tienen. Y es la única forma en que van a ganar, en su opinión, y en realidad los está matando. Pero a mí no me molesta”.

Trump, que ocupó el cargo de 2017 a 2021, se enfrenta a una serie de problemas legales en casos penales y civiles mientras busca recuperar la presidencia en las elecciones del 5 de noviembre.

El exmandatario ha hecho una serie de declaraciones incendiarias y racistas durante la campaña, utilizando imágenes violentas para arremeter contra inmigrantes y opositores. Ha advertido de violencia si no gana las elecciones de 2024 y ha comparado a los inmigrantes con animales.

En noviembre, Biden atacó a Trump por utilizar la palabra "alimaña" para referirse a sus enemigos políticos, diciendo que se hacía eco del lenguaje de la Alemania nazi. También el año pasado, Trump dijo que los inmigrantes que entran ilegalmente en el país están "envenenando la sangre de nuestro país”.

La campaña de Biden respondió en un comunicado el domingo, diciendo que las diatribas del magnate republicano sólo confirman que "la campaña de Trump sólo gira en torno a él, su furia, su venganza y sus mentiras”.

Con información de AFP y Reuters