El movimiento 4B: una huelga de las surcoreanas contra la desigualdad de género

¿Qué es el movimiento 4B?

El movimiento 4B comenzó en línea, donde rápidamente recuperó tracción con el público. A los YouTubers Jung Se-young y Baeck Ha-na se les atribuyen sus orígenes.

A través de su canal de YouTube, SOLOdarity, los dos animaron a las mujeres a rechazar los roles femeninos tradicionales, como el matrimonio y la crianza de los hijos, argumentando que el matrimonio era la "causa raíz del patriarcado".

Este movimiento es la culminación de las protestas basadas en el género que tienen lugar en toda Corea del Sur en respuesta a problemas como la violencia contra las mujeres, el feminicidio, la pornografía de venganza y una oleada de cámaras de espías secretas dirigidas a las mujeres.

También fue una extensión del movimiento global "Me Too", que comenzó en 2017.

En la ideología 4B, resistir el matrimonio y el parto es la única forma en que una mujer puede vivir de forma autónoma, dadas las costumbres patriarcales profundamente arraigadas de Corea del Sur.

¿Qué significan las 4B?

4B es una abreviatura de cuatro palabras coreanas que comienzan con bi- o “no": no al matrimonio heterosexual (bihon), no al parto (bichusan), no a las citas (biyenae), y no a las relaciones sexuales heterosexuales (bisekseu).

"Las cuatro categorías —matrimonio, maternidad, encuentros y sexo— suelen poner a las mujeres en una posición de subordinación con respecto al hombre y lo que está representado en el corsé es similar, que las mujeres necesitan buscar formas de complacer a los hombres”, explicó Shin Gi-wook, un sociólogo de la Universidad estadounidense de Stanford, a la agencia AFP.