La reforma de Milei es aprobada en el Senado tras una jornada de disturbios

Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, informó a la AFP el ministerio de Salud, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar.

Un portavoz del ministerio de Seguridad aseguró a la AFP que al menos diez personas fueron detenidas y nueve policías federales resultaron heridos.

"¡Roberto María La Cruz Gómez, soy peronista y vengo a que la ley Bases no salga, porque soy argentino!", gritó un joven mientras era detenido por policías federales.

La Presidencia denunció en la red X "a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado".

El debate tuvo lugar en un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300% interanual.

En las calles de Buenos Aires, las reacciones resultaban dispares ante una normativa amplia, diversa y con efectos difíciles de comprender para muchos.

"Me parece terrorífico lo que se votó. Tal vez no nos damos cuenta de las consecuencias que puede tener, pero me parece muy difícil salir de esta situación", dijo a Reuters Laura Cancinos, una empleada de 41 años.

"No había otra opción para salir adelante que un cambio radical. No estoy 100% de acuerdo, pero yo creo que va a ser un cambio favorable", afirmó Juan Pablo Echevesti, un empleado de 46 años.

Con información de AFP y Reuters