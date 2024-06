¿A qué hora es el debate presidencial de Biden y Trump y dónde ver?

Jake Trapper es el corresponsal en jefe de CNN en Washington desde 2013 y anfitrión de los programas “The Lead with Jake Tapper” y “State of the Union”.

Dana Bash es actualmente la corresponsal en jefe del Congreso de la CNN.

¿Qué pasó con Robert F. Kennedy Jr.?

Robert F. Kennedy, candidato independiente a la presidencia, buscaba colarse al debate entre los virtuales candidatos de los principales partidos estadounidenses. Pero no logró cumplir con los requisitos de la cadena para integrarlo.

Para este debate, los participantes tenían que recibir al menos un 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales aprobadas y clasificarse para la votación en suficientes estados para tener la oportunidad de obtener los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia.

La última vez que un candidato independiente logró entrar a un debate presidencial fue en 1992, cuando Ross Perot se enfrentó al entonces presidente George H.W. Bush y al demócrata Bill Clinton, quien terminaría ganando la elección.

