Corey Lewandowski, uno de los principales asesores de campaña de Donald Trump, puso en duda la imparcialidad de los moderadores de CNN, los periodistas Jake Tapper y Dan Bash, quienes en el pasado se han referido de manera negativa a Trump. "No apostaría mi dinero a ello (a su imparcialidad)", afirmó en entrevista.

Jake Trapper es el corresponsal en jefe de CNN en Washington desde 2013 y anfitrión de los programas “The Lead with Jake Tapper” y “State of the Union”.

Dana Bash es actualmente la corresponsal en jefe del Congreso de la CNN.