Pero Quito contrademandó a México ante la CIJ por alegado "abuso" de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas —vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017)—, acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado.

Glas se había refugiado en la embajada mexicana a finales de 2023, alegando persecución política.

"México no contempla restablecer relaciones si Ecuador no ofrece una disculpa pública e incondicional al más alto nivel. Ecuador debe comprometerse de la misma manera a la no repetición de estos actos y a respetar el derecho de asilo conforme lo establece el derecho internacional", reiteró la cancillería mexicana en junio.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó dialogar con Ecuador para poder retomar las relaciones diplomáticas.

"No es menor lo que hizo Ecuador con México, entonces no es un asunto de sentarse a platicar", afirmó Sheinbaum en una rueda de prensa el 13 de junio, pocos días después de ganar la elección.

"Tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo", agregó la científica de 61 años, ganadora de los comicios presidenciales del pasado 2 de junio.

