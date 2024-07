El mandatario dijo el lunes por teléfono a la cadena MSNBC que "no me voy a ninguna parte", un mensaje que repitió a los donantes en una llamada privada más tarde ese mismo día, según dos fuentes presentes en la llamada.

Biden también habló con miembros del Caucus Negro del Congreso, cuyo respaldo podría ayudar a apuntalar su campaña dada la importancia de los votantes negros para la base del partido. El presidente del grupo, el representante Steve Horsford, dijo que le seguía apoyando como candidato.

El presidente más viejo de la historia de Estados Unidos afirmó que su mal desempeño en el debate, durante el cual se quedó boquiabierto varias veces, se debió a una "mala noche" causada por un resfriado y el desfase horario por los viajes al extranjero.

La Casa Blanca también intervino. Su médico personal afirmó el lunes que Biden fue examinado por un especialista en la enfermedad de Parkinson solo como parte de pruebas neurológicas rutinarias durante su examen médico anual.

Biden se dirigirá a los líderes de la OTAN a las 17:00 (15:00, tiempo de ) en un discurso seguido de cerca tanto a nivel nacional como por los aliados internacionales que temen el regreso del aislacionista Trump.

Por ahora los esfuerzos de Biden no lograron convencer al consejo editorial del periódico The New York Times.

En un artículo mordaz, la junta directiva estimó que los demócratas "deben decirle la pura verdad". "Tienen que decirle que su desafío amenaza con darle la victoria al señor Trump. Tienen que decirle que se está poniendo en ridículo y poniendo en peligro su legado", insiste el diario.

Biden sigue a la zaga en las encuestas y la atención de los medios ahora se centra en sus debilidades, en lugar de en su rival, Trump, condenado por la justicia y con varios cargos pendientes.

El propio Trump rompió días de silencio desde el debate declarando a Fox News el lunes que cree que Biden resistirá la presión y permanecerá en la carrera. "Tiene un ego y no quiere renunciar", consideró el expresidente de 78 años.

Con información de AFP y Reuters