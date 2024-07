Joe Biden renuncia a su candidatura, ¿qué sigue para el Partido Demócrata?

La campaña de Biden informó a la Comisión de Elecciones Federales (FEC, su sigla en inglés) el mes pasado que tenía 91 millones de dólares en el banco a finales de mayo, una suma significativa aunque menor que los 116 millones de dólares que la campaña de Trump dijo a la FEC que tenía en el banco. Ambas campañas deben revelar el sábado cifras financieras actualizadas hasta junio.

Los expertos en derecho de financiación de campañas no están de acuerdo sobre la facilidad con la que el dinero podría cambiar de manos. Saurav Ghosh, abogado del Campaign Legal Center, un grupo de vigilancia no partidista, dijo que hay dos escenarios en los que el control del dinero de Biden podría transferirse sin problemas a un nuevo candidato: si ese candidato fuera la vicepresidenta Kamala Harris, o si Harris se convierte en compañera de fórmula de un nuevo candidato.

Como actual compañera de fórmula de Biden, el nombre de Harris aparece junto al de Biden en los documentos de registro de la campaña. "Si Harris permanece en la lista, ya sea como candidata presidencial o vicepresidencial, la nueva lista mantendría el acceso a todos los fondos", dijo Ghosh.

Brad Smith, profesor de derecho en Capital University y excomisionado republicano de la FEC, dijo que algunas interpretaciones legales podrían no sancionar que una candidatura de Harris tome el control del dinero si Biden abandonara la carrera antes de ser nominado formalmente por su partido para presentarse, un procedimiento que se espera para las próximas semanas.