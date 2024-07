Maduro es reelegido presidente de Venezuela, de acuerdo con el CNE

La tendencia es "contundente e irreversible", afirmó.

Amoroso dijo que hubo retrasos en la transmisión de los resultados, desde los centros al puesto de escrutinio nacional, debido a una "agresión" al sistema, pero no dio detalles.

El resultado se conoció seis horas después de cerrado el proceso a las 18:00 horas locales (16:00 horas, tiempo de Ciudad de México), en medio de denuncias desde la oposición de irregularidades en el escrutinio.

Primero porque se impidió que sus testigos accedieran a los centros de votación para presenciar el proceso, y luego porque no pudo obtener copias de las actas que emite la máquina de votación (el sistema es automatizado), a la que por ley tienen derecho los partidos y que sirven para cotejar el resultado oficial.

Minutos después del anuncio del CNE, la líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que Edmundo González había ganado las elecciones con un 70% y denunció la manipulación de los resultados.

"Nosotros vamos a defender la verdad", dijo Machado, quien asegura que cuenta con un 40% de las actas para confirmar sus dichos.

Una encuesta de Edison Research, conocida por sus sondeos sobre elecciones en Estados Unidos, había pronosticado en una encuesta a boca de urna que González ganaría con el 65% de los votos, mientras queMaduro obtendría el 31%.

La firma local Meganalisis había pronosticado un 65% de los votos para González y poco menos del 14% para Maduro.

El presidente, un exconductor de bus de 61 años, ganó su primera elección en 2013, siendo reelegido por otros seis años de gobierno en los comicios de mayo del 2018, unas elecciones vistas por países occidentales como fraudulentas y en las que no participó la oposición.

Maduro se proyecta así para permanecer 18 años en el poder, hasta 2031. Solo el dictador Juan Vicente Gómez habrá gobernado más que él, con 27 años (1908-1935).

"No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenzas no pudieron ahora y no podrán jamás", dijo Maduro poco después de los resultados al hablar desde el palacio de gobierno.

Poco antes, el comando opositor había denunciado irregularidades en el escrutinio.

"Solicitamos en nombre de la paz de Venezuela, en nombre de la credibilidad en el voto como instrumento para tomar las grandes decisiones del mundo civilizado, que no den un paso en falso", había declarado Omar Barboza, secretario general de la coalición Plataforma Democrática, que apoya a González Urrutia.

"Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz", escribió González Urrutia en la red social X.

Líderes internacionales pide un recuento justo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, exigió el lunes un recuento "justo y transparente" de los votos de las elecciones presidenciales de Venezuela.