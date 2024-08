Rival de Maduro amenazado de cárcel por nueva citación de fiscalía venezolana

No le puedo reconocer

La citación está enfocada en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro.

La publicación de las actas "no estuvo a cargo de Edmundo González Urrutia", dijo, en tanto, la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en un comunicado. "Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito".

Los documentos fueron desestimados por el chavismo y la corte suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos.

Pero no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley.

"La victoria electoral que él proclama no ha sido probada", insistió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante la reunión con ministros de Exteriores. "Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones".

Estados Unidos y varios países de América Latina tampoco reconocen la victoria de Maduro, que blindó su gabinete con Diosdado Cabello, del ala más dura del chavismo, como ministro del Interior.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, escribió en X que "la manipulación, represión y censura no cambian el resultado de la elección en Venezuela. Un mes después el resultado es claro: Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos".

"Nos importa un bledo sus comentarios", respondió el canciller venezolano, Yván Gil, a Borrell. Luego escribió a Miller: "No debemos explicaciones a ninguna instancia extranjera, menos al hostil imperio que maneja un títere fascista".