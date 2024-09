La tragedia de los adolescentes detenidos y acusados de terrorismo en Venezuela

La tragedia de los detenidos en Venezuela

"Yo estaba viendo una protesta, como a una cuadra", recuerda el muchacho. "No estaba haciendo nada, y además esa protesta era pacífica".

Oficiales de la Guardia Nacional, cuerpo militar responsable del orden público, lo detuvo. "Me atacaron físicamente, yo no me quería dejar agarrar".

La resistencia no funcionó, terminó preso."Nos tuvieron aislados durante ocho días, aislados en el sentido de que no teníamos derecho a saber absolutamente nada, solo a comida y dormitorios", recuerda.

Luego fue trasladado a un centro de reclusión de menores, y allí pudo ver finalmente a su familia.

Su defensa está a cargo de un abogado asignado por el Estado, una estrategia común con "presos políticos" que generalmente no tienen permitido acceder a representación privada o de confianza. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los jóvenes detenidos, según la ONG Encuentro, Justicia y Perdón.