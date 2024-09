Las swifties ya apoyaban a Kamala Harris antes que la misma Taylor Swift 

Tras la publicación de Trump, el compañero de fórmula de Harris y candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, escribió en X: "Swifties: Con su ayuda vamos a derrotar al hombre más pequeño que jamás ha existido”. Una de las canciones de Swift se titula "The Smallest Man Who Ever Lived".

La furia de Trump contra Swift llevó a un torrente de seguidores a declarar en X: "I LOVE TAYLOR SWIFT", mientras que otros salieron en defensa de Trump atacando al gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Un apoyo perdido para Trump

Los swifties, como se conoce a los fans de Taylor Swift, apoyaron a Harris incluso antes de que la cantante anunciara públicamente su apoyo a la vicepresidenta.

Hasta el 28 de agosto, el grupo "Swifties for Kamala" (Swifties por Kamala) había recaudado más de 140,000 dólares en favor de la aspirante demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre frente al expresidente Trump.

Una noche antes, el 27 de agosto, celebraron una velada de recaudación de fondos a la que se unieron unos 27,000 admiradores, poniendo en marcha el esfuerzo destinado a "convertir nuestro poder swiftie en poder político", como dijo el director político del grupo durante la reunión.

Estrellas como Carole King junto con senadoras como Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand participaron en el encuentro virtual.

"Soy una swiftie y Taylor y yo somos amigas", dijo King, la legendaria cantautora de éxitos como "I Feel The Earth Move" y "You've Got A Friend”.