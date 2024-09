El perdón no existe

"Hoy el perdón no existe", dijo Gisèle Pelicot ante el tribunal mientras describía cómo su exmarido había tomado amantes sin ocultárselo, y se defendía de algunas de las críticas vertidas contra ella.

De acuerdo a una nota del periódico español El País por Daniel Verdú, este miércoles fueron presentadas las pruebas audiovisuales para el caso; Gisèle ha solicitado que estás no sean públicas como el resto del juicio. “Son pruebas de las violaciones que he sufrido. Pero no se debe impactar al público. No voy a exhibir estos vídeos en público, son insoportables.”

En algunas pruebas se vería a Gisèle con los ojos abiertos, un dato que fue utilizado por algunas defensas para justificar que estaba consciente. “Está perfectamente despierta, en algunas se la ve sonreír”, señalaron respecto a unas fotos que podrían no pertenecer a las secuencias de las violaciones.

"Me he sentido humillada en esta sala. Me han llamado alcohólica, conspiradora del señor Pelicot", replicó Gisèle, añadiendo que su vida había quedado "destrozada" durante 10 años. "En el estado en que me encontraba, no podía responder en absoluto. Estaba en estado comatoso; los videos lo demuestran".

La hija de los Pelicot, Caroline, cuyas fotografías también fueron encontradas en los dispositivos de su padre junto con imágenes de su madre siendo violada, estaba al borde de las lágrimas en la sala mientras su madre hablaba.

Dominique Pelicot ha negado haber drogado o abusado sexualmente de Caroline. El martes ante el tribunal, Dominique Pelicot admitió haber orquestado la violación masiva de su ahora exesposa, pidió perdón y dijo que, en última instancia, esperaba recuperar a su expareja, quien solicitó el divorcio tras enterarse por los investigadores de las violaciones.

Gisèle Pelicot insistió en un juicio público para intentar desenmascarar a su exmarido y a los 50 hombres a los que se le acusa de haber invitado a violarla en un pequeño pueblo del sur de Francia.