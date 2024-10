Kamala Harris y Trump intensifican sus posturas en la recta final de campaña

Esta combinación de imágenes, creada el 30 de octubre de 2024, muestra a la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial demócrata Kamala Harris llegando para hablar en un mitin de "Get Out the Vote" en Raleigh, Carolina del Norte, y al expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump llegando para hablar en un mitin de campaña en el Rocky Mount Event Center en Rocky Mount, Carolina del Norte, también el 30 de octubre de 2024.

(RYAN M. KELLY CHANDAN KHANNA/AFP)