Trump y la política del “hombre fuerte”: los desafíos para el mundo y México

Marcela Quintanilla, analista política y profesora titular del bootcamp de Liderazgo Femenino del Tecnológico de Monterrey, explica que "Trump mantiene su discurso como líder fuerte, un estilo basado en la agresividad y en la idea de ‘yo impongo y tú aceptas’".

Añade que "Trump utiliza una masculinidad exaltada que refuerza la idea de que él llega a resolver, incluso ‘aunque a las mujeres no les guste’”, sugiriendo que, para el republicano, el poder y la autoridad se expresan mejor en una figura masculina y autoritaria, con una clara preferencia por líderes de este tipo.

La política exterior de Trump: retroceso en derechos de género

Para la Dra. Fernanda Vidal y profesora investigadora de la Universidad Panamericana, es claro que en su trato con líderes internacionales, Trump no dará prioridad a temas de derechos humanos ni de género. Como señala la académica solo en caso de ser necesario, “se va a sentar en una mesa para tocar temas comerciales, de seguridad, de su permanencia o no en la OTAN, cómo lidiar con China o qué va a pasar con la guerra en Rusia” pero no para discutir temas que prioricen el bienestar ajeno a sus prioridades gubernamentales.

Este enfoque de Trump refleja un interés centrado en el fortalecimiento económico y militar, dejando fuera de la discusión la diplomacia en derechos humanos y género.

La política del republicano en temas de género ha generado tensión desde su primer mandato. Durante ese periodo, implementó recortes a programas de salud reproductiva y mantuvo una relación ambivalente con líderes autoritarios, sin mostrar un compromiso claro con los derechos humanos.

De acuerdo con Quintanilla, "es preocupante pensar en un retroceso en los derechos reproductivos, especialmente ahora que Trump podría tener el Congreso a su favor", lo cual tendría consecuencias importantes para temas sensibles como el derecho al aborto y políticas de fertilización in vitro en Estados Unidos.

En el contexto judicial, Vidal recuerda que la influencia de Trump en la Suprema Corte ha generado cambios significativos. “Con la llegada de esta nueva corte, la decisión de Roe v. Wade fue anulada”, comenta Vidal, refiriéndose al histórico fallo de 1973 que protegía el derecho al aborto en Estados Unidos. Trump nombró a tres jueces conservadores que han inclinado la balanza hacia una jurisprudencia restrictiva, y podría seguir influyendo en la corte durante su nuevo mandato si se retiran jueces actuales.