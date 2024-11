Más cercanía a Israel y nuevas alianzas: la política de Trump en Medio Oriente

Allison McManus, directora general de seguridad nacional y política internacional del Centro para el Progreso estadounidense, dijo que la carta ofreció una oportunidad, pero Biden quería que su legado fuera "un apoyo casi incondicional" a Israel.

"Biden, muy reacio al riesgo, no quería alterar demasiado el tradicional apoyo de Estados Unidos a Israel", explicó. "Fue dogmático y bastante ortodoxo en su enfoque".

Algunos analistas afirman que Biden ya no tiene suficiente influencia para conseguir un acuerdo de alto el fuego entre Israel y sus enemigos después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El último derramamiento de sangre en el conflicto palestino-israelí, que dura ya décadas, se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos palestinos de Hamás atacaron Israel, matando a 1,200 personas y tomando unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes. El posterior asalto israelí a Gaza ha causado más de 43,000 muertos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Las operaciones militares israelíes en Líbano han causado más de 3,000 muertos y más de un millón de desplazados. Israel afirma que su objetivo son los milicianos libaneses de Hezbolá.

"Trump no es ni dogmático ni ortodoxo" y es adepto a buscar acuerdos históricos, sostuvo.

"Si Netanyahu se obstina, como lo ha hecho sobre un alto el fuego, entonces no me sorprendería si vemos a Trump ejerciendo alguna presión", dijo. "¿Cómo sería eso? No lo sé".