Luigi Mangione y el asesinato que cuestiona el poder de los multimillonarios

Este fenómeno es parte de una narrativa global donde el creciente descontento con las élites económicas revela fallas profundas en las estructuras sociales y políticas que perpetúan la desigualdad.

¿Revolución o barbarie?

El asesinato de Brian Thompson ha desatado una serie de reacciones encontradas, reflejando las tensiones sociales en torno a la figura del multimillonario. Mientras algunos celebran la muerte del empresario y colocan a Mangione —quien también forma parte de la élite privilegiada—como un héroe que actuó en nombre de la justicia, otros califican el asesinato como una barbaridad. Aunque la violencia no debería ser motivo de celebración, este acontecimiento pone de manifiesto una narrativa crucial: el profundo descontento hacia los multimillonarios.

Si bien aún hay diversas especulaciones sobre las razones detrás del asesinato, este tipo de reacciones no son aisladas ni sorprendentes. Con frecuencia, tales actos son vistos como una crítica a la acumulación desmesurada de riqueza, y la percepción pública de cómo dicha riqueza es obtenida.

Un mural en el Pike Place Market de Seattle muestra al personaje de videojuego Luigi y un logo de UnitedHealthcare tachado, haciendo referencia a Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealth, Brian Thompson, ocurrido el 11 de diciembre de 2024. (David Ryder/REUTERS)

El caso de Mangione no es un hecho aislado. Un año atrás, la muerte de multimillonarios en un submarino durante una expedición para observar los restos del Titanic también fue “celebrada” por parte de algunos sectores de la población. De manera similar, las reacciones de apoyo a las orcas que atacaron buques se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la explotación de los recursos y el poder económico.

Desde el movimiento Occupy Wall Street hasta iniciativas como Eat the Rich, el rechazo hacia las élites económicas se ha intensificado en la última década. De acuerdo con Máximo Jaramillo, autor de “Pobres porque quieren: mitos de la desigualdad y la meritocracia” y creador del colectivo Gatitxs contra la desigualdad, este descontento se origina en la creciente percepción de ilegitimidad en torno a las desigualdades extremas.

“La acumulación de riqueza desmedida depende de su legitimidad. Cuando esta legitimidad se rompe, comienzan a surgir respuestas como políticas redistributivas, gobiernos radicalmente distintos o incluso movimientos armados”, explica Jaramillo.

De acuerdo con el estudio Popular perceptions of the rich in 13 countries de Rainer Zitelmann, la percepción pública de las élites económicas varía significativamente según el contexto cultural. En países como Francia y Alemania, donde el “Índice de Envidia Social” es particularmente alto, las actitudes hacia los ricos tienden a ser más críticas. En contraste, naciones como Japón y Polonia muestran una percepción más positiva hacia la riqueza, reflejando cómo las narrativas culturales influyen en la forma en que se legitima o rechaza el poder económico.