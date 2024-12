Atropello masivo en Magdeburgo, Alemania, deja al menos 68 heridos y dos muertos

"Hemos detenido al autor, un hombre de Arabia Saudí... un médico que lleva en Alemania desde 2006", dijo Reiner Haseloff, primer ministro del estado Sajonia Anhalt de Alemania a la prensa desde el lugar de los hechos. "Por lo que sabemos actualmente era un atacante solitario, así que no creemos que haya más peligro para la ciudad".

Según los testigos presenciales, el coche se dirigió directamente hacia la multitud de la feria, en dirección al ayuntamiento. "Se trata de un suceso terrible, sobre todo ahora, en los días previos a la Navidad", declaró a MDR Haseloff, quien añadió que se dirigía a Magdeburgo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, manifestó su pesar por el hecho, y agradeció a los trabajadores de rescate.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024