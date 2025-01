Musk provoca tensiones internacionales con intervenciones políticas en Europa

El 5 de enero, Musk revocó su apoyo al líder del partido Reform UK, Nigel Farage, después de un desacuerdo. En una publicación de X, Musk escribió: “El partido necesita un nuevo líder. Creo que Nigel Farage no es el adecuado”, expresando su creencia de que el partido debería buscar un cambio de dirección.

Este comentario siguió a las declaraciones de Farage sobre una posible donación de Musk al partido, lo que había generado una expectativa de apoyo financiero que rápidamente se desmoronó.

Well, this is a surprise! Elon is a remarkable individual but on this I am afraid I disagree.

My view remains that Tommy Robinson is not right for Reform and I never sell out my principles. https://t.co/V7iccN6usS

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) January 5, 2025