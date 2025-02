China lamenta retiro de Panamá de la Ruta de la Seda y critica a Estados Unidos

El gobierno de Panamá no dudó en cuestionar públicamente los beneficios reales de su participación en la Ruta de la Seda. El presidente Mulino, en una conferencia de prensa del jueves, expresó su desconcierto sobre lo que el país realmente había ganado al adherirse a la iniciativa en 2017.

Mulino se mostró crítico con las expectativas no cumplidas que, a su juicio, la "Belt and Road Initiative" había traído al país. Aseguró que, tras varios años de acuerdos, las promesas de desarrollo y modernización no se materializaron de la forma esperada.

La Franja y la Ruta de la Seda es un ambicioso proyecto lanzado por Xi Jinping en 2013, cuyo objetivo principal es financiar proyectos de infraestructura que conecten Asia, Europa, África y América Latina. A lo largo de los años, más de 100 países se han sumado a la iniciativa, que ha sido vista tanto como una herramienta de desarrollo global como un medio para que China amplíe su influencia económica y política.

En 2019 se reportó que China había firmado 173 acuerdos de cooperación con 125 países y 29 organizaciones internacionales.

Los críticos del proyecto acusan a Pekín de utilizar esta iniciativa para crear dependencia económica en los países en desarrollo, lo que a su vez le otorga a China una palanca de poder sobre los gobiernos que aceptan los préstamos y las condiciones impuestas por las inversiones chinas.

Con información de AFP.