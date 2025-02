Las modificaciones también han sido bien recibidas en algunos sectores. Elon Musk aplaudió la decisión con un "Bravo, @JeffBezos!" en 𝕏. Charlie Kirk, líder de Turning Point USA, celebró el cambio como una "señal de que la cultura está cambiando rápidamente para bien".

🚨BREAKING SCOOP: Jeff Bezos has just sent an email to WaPo employees informing them that the opinion page will now write daily about two “pillars”:

1- Personal liberties

2- Free markets

He says that viewpoints which disagree with those positions will be written elsewhere.…

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 26, 2025