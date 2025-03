Un periodista recibe por error información secreta sobre ataques en Yemen

De acuerdo con The New York Times y AFP, la Casa Blanca confirmó la existencia del chat y ha iniciado una investigación interna sobre lo ocurrido.

Un periodista dentro de una conversación clasificada

De acuerdo con Goldberg, el 13 de marzo fue agregado al grupo por error y recibió múltiples mensajes de altos funcionarios, incluyendo al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y al vicepresidente JD Vance, quienes debatían la viabilidad de la ofensiva contra los hutíes.

, el armamento que se utilizaría y el cronograma de la operación. Según el periodista, los mensajes especificaban que las primeras detonaciones ocurrirían a la 1:45 p.m. (hora del Este), lo que efectivamente sucedió horas después en el terreno el pasado 15 de marzo.

El error ocurrió porque Waltz intentó agregar a otro asesor con un número similar al de Goldberg. Para cuando los funcionarios eliminaron al periodista del grupo, ya había visto información altamente sensible.

El Consejo de Seguridad Nacional confirmó la existencia del chat y el error en la inclusión de Goldberg.

“El hilo de mensajes que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertidamente a la cadena", declaró su portavoz, Brian Hughes.

“La seguridad nacional no es un juego de niños. Esta es una muestra más de la imprudencia con la que se maneja información de alto nivel en este gobierno”, declaró un legislador republicano a The New York Times bajo condición de anonimato.

¿Estados Unidos debe intervenir?

La filtración también reveló divisiones dentro del gobierno de Trump sobre la conveniencia de la operación.

El 14 de marzo, un día antes de los ataques, presuntamente el vicepresidente JD Vance expresó dudas en el chat sobre la necesidad de intervenir en Yemen, pues afirmó que odiaba “rescatar a Europa nuevamente”, ya que los ataques hutíes contra navíos afectaban más a los países europeos que a Estados Unidos.

Otros altos funcionarios, como Waltz y Hegseth, argumentaron que solo Washington tenía la capacidad de restaurar la seguridad en el mar Rojo. Hegseth incluso reconoció compartir con Vance la “aversión por el aprovechamiento europeo”.