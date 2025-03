Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, dijo en un artículo el lunes que Waltz lo agregó de manera inesperada el 13 de marzo a un grupo de chat encriptado en Signal que coordinaba la acción de Estados Unidos contra los Hutíes, un grupo rebelde yemení, por sus ataques contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

En el artículo, el periodista detalla los mensajes recibidos, día a día, desde la puesta en marcha del plan hasta los ataques llevados a cabo el 15 de marzo contra los rebeldes yemeníes, pasando por las reticencias del vicepresidente.

Goldberg afirma haber visto un plan de ataque detallado, con información sobre los objetivos y el desarrollo de la operación, que no reprodujo, en nombre de la seguridad nacional.

Hegseth, cuya nominación al Pentágono fue muy cuestionada, negó la veracidad del reporte de The Atlantic y descalificó al periodista.

"Hablan de un supuesto periodista insidioso y muy desacreditado que ha hecho profesión difundiendo bulos", acusó Hegseth el lunes. "Nadie envió ningún plan de guerra y eso es todo lo que tengo que decir", añadió.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que el grupo de chat parecía ser auténtico. La Casa Blanca afirmó que investiga cómo se añadió el número de Goldberg al hilo.

Los demócratas y algunos republicanos pidieron investigar lo que parece una importante brecha de seguridad. Se supone que la información clasificada y sensible no debe compartirse en aplicaciones comerciales de telefonía móvil, y los números desconocidos, como el de Goldberg, no deberían incluirse.