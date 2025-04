Fotógrafa palestina es reconocida por el World Press Photo 2025

De acuerdo con el sitio oficial del concurso, las imágenes premiadas este año invitan a mirar más allá del ciclo informativo para conectar con las historias, que a su vez son destacadas y olvidadas por todo el mundo.

“Muestran lucha y desafío, pero también calidez humana y valentía: obras visualmente impactantes que te sumergen en las narrativas tras los titulares”, destaca.

Un jurado internacional independiente seleccionó a 42 ganadores entre 59.320 participantes de 3.778 fotógrafos de 141 países.

Samar Abu Elouf es una fotoperiodista autodidacta de Gaza y desde 2010 documenta la vida cotidiana y ahora, los efectos de la guerra en su país. Este año, el World Press Photo reconoció el retrato que hizo para The New York Times.

La fotografía es protagonizada por Mahmoud Ajjour, un niño de nueve años que fue herido por un ataque de Israel en la ciudad de Gaza en marzo de 2024. Una explosión le amputó un brazo y le mutiló el otro.

Mahmoud y su familia fueron evacuados a Catar. Tras recibir tratamiento médico, aprende a usar los pies para jugar con su teléfono, escribir y abrir puertas. Sin embargo, necesita asistencia especial para la mayoría de actividades diarias como comer y vestirse.

“El sueño de Mahmoud es simple: quiere obtener prótesis y vivir su vida como cualquier otro niño.”

Samar Abu Elouf fue evacuada en diciembre de 2023 y vive en el mismo complejo de apartamentos que Mahmoud en Catar. La fotógrafa ha documentado a algunos de los pocos gazatíes que fueron gravemente heridos y lograron recibir tratamiento.

The #WPPh2025 Photo of the Year is ‘Mahmoud Ajjour, Aged Nine’ by @samarabuelouf , for @nytimes . The jury was moved by this portrait of a Palestinian boy which speaks to the devastating long-term costs of war on civilians. Read more: https://t.co/KHmkUjt2Rj pic.twitter.com/QP3lqEBWaR

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 17, 2025