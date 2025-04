Trump estudiará si despide a Powell de la Reserva Federal, dice asesor

Hassett pareció distanciarse de su libro de 2021, "The Drift: Stopping America's Slide to Socialism", en el que argumentó que despedir a Powell durante el primer mandato de Trump habría dañado la reputación de la Fed como gestora objetiva e independiente de la oferta monetaria nacional y podría haber comprometido la credibilidad del dólar y desplomado la bolsa.

"Creo que en ese momento, el mercado era completamente diferente. Y, como saben, me refería al análisis legal que teníamos en aquel entonces. Y si hay un nuevo análisis legal que diga algo diferente, entonces debemos replantear nuestra respuesta", dijo Hassett.

No quedó claro de inmediato a qué nuevo análisis legal se refería, pero un caso sobre si Trump se extralimitó en su autoridad al despedir a dos demócratas de juntas laborales federales, actualmente pendiente en la Corte Suprema, se está siguiendo de cerca como un posible precedente sobre si el mandatario podría destituir a Powell.

El jefe de la Fed ha dicho que la ley no permitiría su destitución, que no se iría si Trump se lo pidiera y que tiene la intención de cumplir hasta el final de su mandato en mayo de 2026. Powell también dijo esta semana que no cree que el caso actual en apelación en la Corte Suprema se aplique a la Reserva Federal.