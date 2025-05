Los cardenales buscan una figura de conciliación como el nuevo papa

Algunos candidatos

De los italianos Pietro Parolin y Pierbattista Pizzaballa al maltés Mario Grech, del arzobispo de Marsella Jean-Marc Aveline al filipino Luis Antonio Tagle, varios nombres emergen como papables, aunque famoso es el dicho en Roma de que "quien entra papa al cónclave sale cardenal”.

No hay candidatos oficiales, aunque sí millones de euros apostados en casas de apuestas.

“Me parece extraño estos días que no haya emergido un buen conservador como un verdadero candidato. Los ultraconservadores no pueden decidir al próximo papa, necesitan aliarse con el centro. Necesitan un conservador con rostro humano, simpático, que tal vez comunique y luego frene sobre el diaconado, pero con suavidad. Esa figura aún no ha surgido”, dijo Polti a la AFP.

El cardenal sueco Anders Arborelius, quien también suena entre los especialista como uno de los asistentes al cónclave con más posibilidades de convertirse en sumo pontífice, estimó que frente a una Europa "vieja y cansada", sería "natural" que el nuevo papa fuera de "África o de Asia".

"Nadie está en campaña", aclaró el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. "Nos hablamos, hablamos de las personas que consideramos prometedoras, pero es diferente del politiqueo".