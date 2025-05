China elimina la visa a cinco países de Latinoamérica, ¿México está en la lista?

El anuncio fue realizado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, durante una conferencia de prensa. La exención de visado comenzará a aplicarse el 1 de junio como parte de un programa piloto de un año. “Damos la bienvenida a más amigos extranjeros para que visiten China y experimenten su colorido y vitalidad”, expresó Lin.

Aunque la medida se presenta como una muestra de apertura, su contexto revela una jugada estratégica más amplia. La noticia llega apenas días después de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), donde se discutieron proyectos de cooperación y se destacó la necesidad de una “comunidad de destino compartido” entre China y América Latina.

El presidente Xi Jinping no escatimó en datos para ilustrar la profundidad de los lazos con la región. Más de 200 proyectos de infraestructura, un millón de empleos creados, 17,000 becas otorgadas y un comercio bilateral que en 2024 alcanzó los 518,000 millones de dólares, según indicó en su mensaje al foro.

“América Latina no es el patio trasero de nadie”, afirmó Xi, en una frase que apuntó directamente a la histórica influencia de Estados Unidos en el continente.

¿México necesita visa para China?

El gobierno mexicano estuvo representado en la cumbre ministerial de Beijing, pero hasta ahora no hay ninguna postura sobre su exclusión del programa de exención. México no solo es la segunda economía más grande de América Latina, sino también uno de los principales importadores de bienes chinos en la región. Aun así, no figura entre los cinco países sudamericanos beneficiados.

Actualmente, cinco países de la región —Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua— tienen tratados de libre comercio con China. Otros 20 forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan de infraestructura global impulsado por Beijing. México no forma parte de ninguno de estos acuerdos, lo que podría explicar en parte su ausencia en esta nueva política migratoria.

Los mexicanos que quieran viajar a China sí necesitan visa de ese país. Para realizar el proceso de tramitación se deben revisar los requisitos a través del sitio web de la Embajada de la República Popular de China. Posteriormente se debe completar el formulario de solicitud de visa en línea en www.visaforchina.cn .