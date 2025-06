"Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión", declaró el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Cuando un periodista le preguntó si el régimen iraní podía caer, Trump contestó: "Podría pasar cualquier cosa, ¿verdad? Eso podría pasar".

Sin embargo, el mandatario estadounidense alimentó las especulaciones sobre una intervención estadounidense al acortar su participación en una cumbre del G7 en Canadá y con algunas de sus declaraciones.

El dilema del presidente republicano es monumental. En su primer mandato y en lo que lleva del segundo, Trump prometió sacar a Estados Unidos de sus "guerras eternas" en Medio Oriente.

"Es una importante elección política y militar que podría definir su legado en Medio Oriente”, declaró a la AFP Behnam Ben Taleblu, director del programa de Irán en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Cuando la Casa Blanca anunció este martes que Trump iba a reunir al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la guerra, ya había indicios de que sopesaba abandonar lo que hasta hace poco era su vía diplomática preferida.

La opción más probable que baraja Trump sería el uso de gigantescas bombas estadounidenses "bunker-buster" contra la instalación nuclear iraní de Fordow, profundamente enterrada y a la que el armamento de Israel no puede llegar.