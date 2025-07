Además, algunos expertos consideran que los seis submarinos de la clase Dophin de Israel podrían equipar misiles con capacidad nuclear, si bien no hay pruebas sólidas sobre ello.

Un programa secreto

De los nueve países en el mundo que cuentan con armas nuclear, Israel es el único que no reconoce haber realizado ensayo. Corea del Norte fue el último que lo hizo, en 2017.

Israel mantiene una política de ambigüedad sobre sus capacidades nucleares desde hace varias década. El Estado hebreo indica que no será el primero en "introducir armas nucleares en Medio Oriente", aunque no es claro a que se refiere con el término "introducir".

Este país no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), algo que sí hicieron otras potencias nucleares, como Estados Unidos, Rusia y el propio Irán. Los miembros del TNP se someten a inspecciones periódicas de sus posibles instalaciones nucleares, algo que no pasa en Israel.

En cambio, sí es un miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero esto no lo obliga a aceptar algún tipo de inspección.

Lo que se conoce sobre el programa nuclear de Israel se debe a filtraciones, informe del Departamento de Defensa y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Un ingeniero nuclear de Israel, Mordechai Vananu, habló con el diario británico The Sunday Times sobre la naturaleza del programa atómico del país en 1986, recuerda la BBC. Esto le costó varios años de cárcel.

La historia del programa nuclear israelí

El programa nuclear israelí se inició en la década de 1950, cuando el entonces primer ministro Ben Gurion consideró la posibilidad de tener armas nucleares para compensar la superioridad en armamento convencional de sus vecinos árabes en aquel entonces. Nombró a Shimon Peres, quien después sería primer ministro, como jefe del programa nuclear israelí.

"Aprendimos que la ambigüedad tiene un poder tremendo (…) La duda fue un poderoso factor disuasorio para quienes deseaban un segundo Holocausto", indica Peres en su autobiografía.

En 1955 Israel firma un acuerdo de cooperación de energía nuclear civil con Estados Unidos y en 1958 inicia la construcción de un reactor de agua pesada, con la colaboración de Francia, en el desierto del Néguev cerca de la ciudad de Dimona.

El OIEA indica que Israel no tiene reactores nucleares para la generación de electricidad.

El objetivo real del reactor era la producción de plutonio destinado a su programa de armas nucleares. De acuerdo con el Centro Delàs, Israel obtuvo su primera bomba nuclear en 1967.

Israel estuvo cerca de usar armas nucleares en dos ocasiones, de acuerdo con algunos reportes. Durante la Guerra de los Seis Días de 1967, se planificó una detonación nuclear con la finalidad de modificar la estrategia de la coalición árabe.

En la Guerra de Yom Kippur de 1973, las fuerzas nucleares israelís se pusieron en alerta. Por otro lado, en 1979 un satélite de vigilancia de Estados Unidos detectó un destello en el océano Índico que se interpretó como una prueba nuclear israelí, posiblemente en colaboración con Sudáfrica.