Las estaciones de servicio quedaron sin operar porque las pipas que las abastecen no podían llegar. El bloqueo de jubilados y pensionados de Pemex —que pedían una mesa de diálogo con autoridades de la petrolera— afectó la carga del combustible.

Este jueves se dio a conocer que se logró un acuerdo con los manifestantes, lo que permitió el acceso intermitente de las pipas para regularizar el abasto.

Los automovilistas de Chiapas no fueron los únicos que se quejaron de la falta de gasolinas. Estaciones de servicio en la Ciudad de México y Estado de México también reportaron abasto de forma irregular.

En un recorrido hecho por Expansión se constató que algunas gasolineras estaban sin servicio desde el fin de semana pasado. Otras únicamente despachaban Magna o regular, y unas más solo contaban con Premium.

Los trabajadores coincidían en una versión: el problema son las pipas que no llegaban o no con la frecuencia que deben, sin saber las razones.

La queja llegó a la mañanera de este jueves. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia que el tema estaba relacionado con los piperos, pero que “ya se está resolviendo”, aunque sin dar mayor explicación del conflicto.

“Se va a resolver, no es que no haya (combustibles), sí está llegando combustible, pero sí hay por ahí un problema con los piperos, pero ya está por resolverse.

"Especialmente Chiapas (es el más afectado), pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todos”, aseguró la titular del Ejecutivo, aunque no especificó un tiempo o días exactos.

No solo el sur y centro del país fueron foco de este problema.

En el norte, particularmente en Nuevo León, también se reportaron fallas. En Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey y Apodaca, automovilistas se vieron afectados por no encontrar gasolina en las estaciones de paso. Esto provocó largas filas en las pocas que sí tenían combustible.

¿Crisis de desabasto?

Onexpo Nacional, la organización que agrupa al gremio gasolinero del país, informó que no se trata de un problema de escasez, porque sí hay disponibilidad del combustible en las terminales de almacenamiento. Explicó que el problema se debe en el abastecimiento final a las estaciones de servicio.

“Algunas estaciones reportan retrasos en el suministro de gasolinas 87 y 91 octanos —sobre todo de la primera, que es la de mayor consumo—. Su precio generalizado es de 23.99 pesos por litro”, detalló el organismo.

La Onexpo pidió no llamar “desabasto” a la falta de gasolina en las estaciones, porque ese término solo aplica cuando el producto no está disponible.

Sin embargo, no es el caso ahora, porque sí hay combustible en las terminales de almacenamiento de Pemex, siendo el problema la logística de transporte para llevarlo a las gasolineras, expuso.

“Hasta hoy lo que se ha visto son casos de retraso en el transporte, autotanques-pipas, es decir de logística, de transporte y entrega a algunas estaciones en diversos puntos y esto principalmente por escasez de autotanques”, informó la Onexpo.

Para el caso de Chiapas, la organización de gasolineros registró casi 40 estaciones con retraso de abasto, de un total de 352 que hay en la entidad.

En Nuevo León, con un universo de 744 estaciones de servicio, las afectaciones solo contabilizaron en 42

En el Valle de México aún no se tiene el registro de cuántas gasolineras aquejan el problema, porque algunas recibieron el combustible de manera intermitente o solo disponen de un producto (Magna o Premium).

Fuentes cercanas al tema, que pidieron el anonimato, señalaron que el conflicto con los piperos puede estar relacionado con impagos de Pemex.

También señalaron que es posible que algunas estaciones que recibían huachicol fiscal estén tratando de regularizar su suministro ante un mayor número de cateos e intervenciones de autoridades para combatir el despacho de combustible de procedencia ilícita.

La Secretaría de Energía (Sener) emitió una tarjeta informativa en la que informó que el problema con Pemex y la escasez de gasolinas está relacionada con la salida de unidades de transporte (autotanques) por mantenimiento.

"Se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro. Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación.

"Pemex reafirma su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida", explicó la dependencia.

