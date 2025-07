“Sientes que traicionas la profesión”: periodistas en Venezuela se autocensuran

Persecución, miedo y autocensura

Lo que siguió en los meses posteriores, es un libreto que los venezolanos conocen bien: una represión gubernamental severa. Sin embargo, incluso para ellos, la dureza fue sorprendente. El gobierno detuvo a muchas de las personas que se manifestaron contra la reelección de Maduro.

Hasta el 15 de julio, la organización Foro Penal aseguraba que había 948 presos políticos en Venezuela, de los cuales cuatro son menores de edad, y 51 permanecen desaparecidos. De ellos, por lo menos ocho fueron periodistas.

Andrea recuerda que varios amigos y colegas suyos fueron detenidos, uno de ellos en agosto de 2024, cuando la represión era más fuerte, una situación que recuerda con especial remordimiento, pues no pudo hablar directamente de su relación con él.

“Yo no publiqué que era mi amigo, sí publiqué lo de su detención e hice presión por todas las vidas, pero de alguna manera no hablé abiertamente de que era mi amigo, porque sentía que eso me podía poner en riesgo, a mí o a él”, recuerda.

En enero, en los días cercanos a la toma de posesión de Nicolás Maduro también fue detenido otro periodista cercano a Andrea, Carlos Correa, quien fue su jefe y defensor de la libertad de expresión.

Para Regina, la represión no ha sido lineal, sino que se ha agudizado por momentos, como finales de julio e inicios de agosto de 2024, o en enero, cuando el opositor González decía que volvería al país para tomar posesión de la presidencia, algo que no pasó.