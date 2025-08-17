Los líderes europeos acompañarán a Zelenski a su reunión con Trump el lunes

Estarán en Washington el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Me complace enormemente poder acompañarles mañana", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también estará en la capital estadounidense.

El líder ucraniano, quien se congratuló de esta "unidad" europea, enfatizó que desconocía "exactamente" qué discutieron Putin y Trump en Alaska.

"Me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los líderes europeos muchos detalles", añadió.

Lo que "el presidente Trump nos ha dicho sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las reflexiones de Putin. Porque Putin no nos dará ninguna garantía de seguridad", estimó.

Se espera que el tema de las garantías de seguridad ocupe un lugar central en esta reunión. "Aplaudimos la disposición del presidente Trump a brindar garantías de seguridad a Ucrania, similares al Artículo 5", enfatizó Ursula von der Leyen.

No hay alto el fuego a la vista

Estas iniciativas diplomáticas surgen después de que la cumbre en Anchorage no lograra un acuerdo de alto el fuego, como el multimillonario estadounidense esperaba.

Zelenski y sus aliados europeos favorecían un alto el fuego preliminar, pero Donald Trump afirmó preferir un acuerdo de paz integral, aunque se mantuvo muy evasivo sobre su contenido.