Los líderes europeos acompañarán a Zelenski a su reunión con Trump el lunes

Los reclamos de Putin
Un funcionario familiarizado con las conversaciones telefónicas entre Donald Trump y líderes europeos, dijo que el presidente ruso está "exigiendo en la práctica que Ucrania abandone el Donbás" y, por lo tanto, ceda completamente este territorio, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, lo que contaría con el respaldo de Trump.
Rusia también propone congelar el frente en las regiones de Jersón y Zaporiyia (sur). Pocos meses después de lanzar su invasión de Ucrania, Rusia proclamó la anexión de estas cuatro regiones ucranianas, a pesar de que sus tropas aún no controlan completamente ninguna de ellas.
Hasta ahora, Zelenski ha rechazado cualquier concesión territorial, alegando que tiene las manos atadas por la Constitución ucraniana.
Cumbre tripartita
Donald Trump también insinuó la posibilidad de una cumbre tripartita con Putin y Zelenski si todo sale bien cuando reciba al presidente ucraniano, al que seis meses atrás humilló en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a las cámaras de televisión de todo el mundo.
Una tripartita debe tener lugar "lo antes posible", insistió Ursula von der Leyen el domingo.
Sin embargo, el presidente ucraniano expresó su pesimismo: "En este momento, Rusia no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse", dijo.
Tres años y medio después del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército ruso ocupa aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo casi toda la región de Lugansk y gran parte de la vecina Donetsk, donde su avance se ha acelerado.
La situación es distinta en las regiones de Zaporiyia y Jersón, cuyos principales centros urbanos siguen bajo control ucraniano.