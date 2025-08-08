Estados Unidos cambia las reglas para sacar la visa: ahora hará entrevista a estas personas

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado publicó el anuncio el 25 de julio de 2025 , para reemplazar los lineamientos que se establecieron el 18 de febrero de 2025 , el cual no mencionaba sobre la aplicación de entrevistas a esta población.

La actualización determina los perfiles que califican a exención de entrevistas para tramitar el visado de no inmigrante. Quienes no estén en esta lista requerirán una entrevista.

"Todos los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular", menciona el anuncio.

Sin embargo, el sitio oficial del Departamento de Estado de EU en México aún no actualiza esta medida, ya que menciona que estos solicitantes pueden ser elegibles para el procesamiento de exención de entrevista por edad.

¿Cuándo entra en vigor esta aplicación?

La actualización señala que se aplicará a partir del martes 2 de septiembre de 2025.

¿Quiénes estarán exentos de la entrevista?

De acuerdo con el anuncio oficial, los solicitantes clasificados para las siguientes visas no tendrán entrevistas:

A-1 - Jefe de Estado o Gobierno, ministros del gobiernos equivalentes a secretarios de gabinete de EU, representandes de las delegaciones de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA), familiares inmediatos de un titular de una visa A-1.

A-2 -Funcionarios de un gobierno extranjero o empleoeaod que vaya a trabajar en una embajada o consulado extranjero de EU; funcionario gubernamental que vaya a realizar tareas oficiales con el gobierno no por más de 90 días, miembros militares extranjeros estacionados en una base militar estadounidense; personal de representantes de la UE y la UA; familiares inmediatos de un titular de visa A-2

C-3 - Funcionarios gubernamentales que viajen a EU con una duración máxima de 29 días.

G-1 - Miembros de la misión permanente de un gobierno reconocido ante una organización internacional designada y sus familiares inmediatos.

G-2 - Representantes de un gobierno reconocido que viajan temporalmente a los Estados Unidos para asistir a reuniones de una organización internacional designada y sus familiares inmediatos.

G-3 - Representantes de gobiernos no reconocidos o no miembros y sus familiares directos

G-4 - Personas que vienen a los Estados Unidos para ocupar un puesto en una organización internacional designada, incluidas las Naciones Unidas, y sus familiares inmediatos.

NATO-1 a NATO-6 - Los funcionarios y empleados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que trabajarán para la OTAN en Estados Unidos

TECRO E-1 - Para personas extranjeras que visiten EU para establecer un tratado comercial.

También tendrán exención de entrevista los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial, así como aquellas personas que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Los tipo de visas mencionados anteriormente corresponden a:

B-1 - Otorgado con fines de negocios (consultar con socios comerciales, asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional, empresarial; liquidar una herencia o negociar un contrato).

B-2 Otorgada con fines de turismo (vacaciones, visita con amigos o familiares, realizar un tratamiento médico, participar en un evento social o deportivo en el que no se les pague, realizar cursos recreativos que no obtengan un título).

B1/B2 - Ambas actividades anteriores.

La elegibilidad de exención de entrevista se basa en las respuestas dadas a las preguntas durante el proceso de programación de la cita. Sin embargo, los oficiales consulares se reservan el derecho a solicitar una entrevista para cualquier solicitante de visa.

A diferencia de la versión anterior, ahora aplicarán más restricciones para los solicitantes de las visas, particularmente del tipo B-1, B-2, B1/B2.

Criterios extra

La actualización menciona que para ser elegible a una exención de entrevista en el caso de la renovación de las visas B-1, B-2, B1/B2, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

Presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia;

Que nunca se les ha negado una visa, a menos que dicha negación haya sido superada o condonada; y

No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

En el caso de los funcionarios consulares, podrán requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo.

Las personas que califiquen en el proceso de "Exención de entrevista", recibirán instrucciones sobre cómo enviar o entregar sus documentos en la sección consultar seleccionada, después de completar el flujo de programación de citas de vistas a través del sitio web.

