Trump confirma reunión con Putin: anuncia fecha y hora del esperado encuentro

Trump, quien ha reiterado en varias ocasiones su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, ha mantenido conversaciones telefónicas frecuentes con Putin en los últimos meses. Sin embargo, esta será su primera reunión presencial desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.

En su publicación, Trump expresó: “La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska. Más detalles seguirán. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

La cita se perfila como un momento clave en la diplomacia internacional, con expectativas sobre posibles avances para resolver el conflicto en Ucrania y definir la relación entre ambas potencias.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han ofrecido más detalles sobre la agenda o el formato del encuentro.

La guerra en Ucrania, lo que está en juego

Previo a la reunión, Trump mencionó la posibilidad de un "intercambio de territorios" para beneficiar a ambas partes en un futuro acuerdo entre Rusia y Ucrania, sin ofrecer detalles específicos. Señaló que se refirió a zonas de combate que llevan más de tres años y medio en conflicto y reconoció la complejidad del asunto.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón—, además de Crimea, anexada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a su adhesión a la OTAN. Kiev rechaza estas condiciones y exige la retirada rusa, garantías de seguridad occidentales, más armas y la posible presencia de tropas europeas, demandas rechazadas por Rusia.

Ucrania también ha pedido un alto al fuego de 30 días, que Moscú ha rechazado. En paralelo, Putin mantuvo conversaciones telefónicas con Xi Jinping y Narendra Modi, quienes destacaron la importancia del diálogo y la búsqueda de una solución política, aunque reconocen que "no hay soluciones simples".

El anuncio de esta reunión llega tras una aceleración diplomática, que incluyó la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff al Kremlin y un acuerdo inicial para el encuentro.

Mientras tanto, el conflicto continúa con bombardeos y combates en el terreno, donde las fuerzas rusas mantienen superioridad numérica y equipamiento.

Con información de AFP