Mundo

EU eleva a 50 mdd la recompensa por Maduro; lo vinculan con Cártel de Sinaloa

Washington acusa al presidente venezolano de liderar una red de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
jue 07 agosto 2025 05:51 PM
Nicolás Maduro
El gobierno de EU incrementó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la fiscal general, Pam Bondi. Además de vincularlo con presuntos grupos terroristas y el Cártel de Sinaloa.

La cifra, que duplica la ofrecida anteriormente, busca reforzar la presión contra el mandatario, a quien Washington acusa de mantener vínculos con redes criminales y de representar “una amenaza para la seguridad nacional”.

En un mensaje difundido en la red social X, Bondi señaló que Maduro colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el grupo criminal Tren de Aragua.

Vinculan a Maduro con narcotráfico

Según la fiscal, las autoridades estadounidenses han incautado cerca de 30 toneladas de cocaína supuestamente vinculadas al presidente venezolano, algunas mezcladas con fentanilo, sustancia que, dijo, “ha causado la muerte de incontables ciudadanos estadounidenses”.

Bondi también afirmó que se han identificado activos ilícitos por 700 millones de dólares asociados a Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. Estas acusaciones se suman a las ya formuladas por el Departamento de Justicia, que lo señala como líder del Cártel de los Soles, presunta organización criminal venezolana dedicada al narcotráfico.

Internacional

Comunidad internacional rechaza continuidad del mandato de Nicolás Maduro

El Departamento de Estado, bajo la administración de Donald Trump, exhortó a cualquier persona con información relevante a comunicarse con las autoridades, destacando que la recompensa es una de las más altas ofrecidas por el gobierno estadounidense en casos de búsqueda y captura de líderes políticos o criminales.

Venezuela
EU mantiene sanciones económicas y restricciones diplomáticas contra altos funcionarios venezolanos.

EU contra Maduro

La relación entre Estados Unidos y Nicolás Maduro ha sido tensa desde 2017, cuando Donald Trump rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y desconoció su gobierno. En 2019, Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” y aplicó sanciones, incluido un embargo petrolero, en un intento por forzar la salida de Maduro.

La estrategia no funcionó y en 2023 la propia oposición venezolana disolvió el gobierno interino. Pese a la ruptura formal, ha habido contactos puntuales: en julio de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela tras un acuerdo logrado con ayuda de El Salvador.

