EU eleva a 50 mdd la recompensa por Maduro; lo vinculan con Cártel de Sinaloa

La cifra, que duplica la ofrecida anteriormente, busca reforzar la presión contra el mandatario, a quien Washington acusa de mantener vínculos con redes criminales y de representar “una amenaza para la seguridad nacional”.

En un mensaje difundido en la red social X, Bondi señaló que Maduro colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el grupo criminal Tren de Aragua.

🚨🚨🚨 El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, a quien acusan de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.



La fiscal general Pam Bondi detalló que esta recompensa forma parte de una investigación por narcotráfico y crimen… pic.twitter.com/EhQH0uJ5aT — Expansión (@ExpansionMx) August 8, 2025

Vinculan a Maduro con narcotráfico

Según la fiscal, las autoridades estadounidenses han incautado cerca de 30 toneladas de cocaína supuestamente vinculadas al presidente venezolano, algunas mezcladas con fentanilo, sustancia que, dijo, “ha causado la muerte de incontables ciudadanos estadounidenses”.

Bondi también afirmó que se han identificado activos ilícitos por 700 millones de dólares asociados a Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. Estas acusaciones se suman a las ya formuladas por el Departamento de Justicia, que lo señala como líder del Cártel de los Soles, presunta organización criminal venezolana dedicada al narcotráfico.

El Departamento de Estado, bajo la administración de Donald Trump, exhortó a cualquier persona con información relevante a comunicarse con las autoridades, destacando que la recompensa es una de las más altas ofrecidas por el gobierno estadounidense en casos de búsqueda y captura de líderes políticos o criminales.

EU mantiene sanciones económicas y restricciones diplomáticas contra altos funcionarios venezolanos. (AFP)

EU contra Maduro

La relación entre Estados Unidos y Nicolás Maduro ha sido tensa desde 2017, cuando Donald Trump rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y desconoció su gobierno. En 2019, Washington reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente interino” y aplicó sanciones, incluido un embargo petrolero, en un intento por forzar la salida de Maduro.

La estrategia no funcionó y en 2023 la propia oposición venezolana disolvió el gobierno interino. Pese a la ruptura formal, ha habido contactos puntuales: en julio de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela tras un acuerdo logrado con ayuda de El Salvador.