Mueren 18 personas por ataques de Israel en Gaza

Al menos seis cuerpos, incluido el de un niño, fueron trasladados al hospital Al Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat (centro), junto con 30 heridos, declaró Basal a la AFP.

Las víctimas fueron alcanzadas por disparos israelíes durante concentraciones de civiles cerca del punto de distribución de ayuda de la GHF (Fundación Humanitaria de Gaza) en el centro de la Franja de Gaza, afirmó el portavoz, y señaló que hubo más víctimas en bombardeos israelíes en otras zonas del centro del territorio.

Otras dos personas, entre ellas una mujer, fueron abatidas por las fuerzas israelíes cerca de otro centro de ayuda al noroeste de Rafah (sur), según la misma fuente.

También en el sur, un ataque con dron cerca de Jan Yunis dejó tres muertos y varios heridos, agregó Bassal.

Según testigos varios miles de personas se reunieron el sábado por la mañana alrededor de los centros de ayuda de la GHF (respaldada por Estados Unidos e Israel), en el centro de la Franja de Gaza y en las zonas al oeste de Rafah y de Jan Yunis, con la esperanza de obtener víveres.

Una mujer también murió en un bombardeo aéreo "que tuvo como objetivo un departamento frente al hospital Al Khair" en Jan Yunis, según el portavoz de la Defensa Civil.

Un joven fue igualmente abatido por un misil lanzado por un dron israelí, que atacó a un grupo de civiles cerca de la escuela Abu Helu, que alberga a personas desplazadas en el campo de refugiados de Bureij (centro), indicó Basal.

El ejército israelí no comentó estas informaciones por el momento.

Las restricciones impuestas a los medios por Israel, que asedia Gaza desde el inicio de la guerra contra Hamás, y las dificultades de acceso sobre el terreno impiden a la AFP verificar de manera independiente la información proporcionada por las distintas partes.