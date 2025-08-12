Las políticas de Trump obligan a los migrantes a ocultarse

La implementación de políticas más restrictivas tanto en Estados Unidos como en otros países de la ruta migratoria ha hecho que los migrantes se oculten, quedando expuestos a más riesgos en su camino.

"No porque hayan cambiado las políticas, todos los problemas que los llevaron desaparecieron; están allí", dijo Rodríguez. "Pero ahora es más complicado acceder a ellos (los migrantes) porque se han hecho invisibles, se están escondiendo".

De acuerdo con información publicada este martes por la Casa Blanca, en los primeros seis meses del gobierno del presidente Donald Trump hubo “más de 300 000 migrantes” en situación irregular.

"Más de 300,000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración", afirmó la vocera Karoline Leavitt. "Casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas", añadió.

La portavoz también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos. En julio, "los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos", dijo.

Según cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hubo 4,601 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio (6,070) y un 92 % menos que en julio de 2024 (56,400).