Durante la cumbre, los países expresaron su "seria preocupación" por las medidas arancelarias unilaterales que "distorsionan el comercio" mundial, pero cuidaron no mencionar ni a Estados Unidos ni a su presidente.

Donald Trump no cumplió su promesa de imponer un arancel general contra los países BRICS, pero sus ataques arancelarios sí han tenido como especial objetivo a las principales economías que componen este bloque: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Brasil e India, los grandes castigados

Donald Trump impuso aranceles universales de mínimo 10% para reestructurar el comercio "en beneficio de los trabajadores estadounidenses”. Además aplicó nuevas tarifas aduaneras a las importaciones de sectores específicos como los automóviles, el acero, el aluminio o el cobre.

A Brasil e India, dos gigantes emergentes, los castigó con gravámenes del 50%.

Trump usa los aranceles para presionar negociaciones con países que exportan a Estados Unidos más de lo que importan, es decir, con los que tiene déficit comercial.

Sin embargo, el caso de Brasil es distinto. Estados Unidos exporta más al país sudamericano de lo que importa, pero Trump retó a su homólogo brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que considera una "caza de brujas" contra su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por un presunto golpe de Estado en 2022.