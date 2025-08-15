Bolivia celebra sus primeras elecciones sin Evo Morales en más de 20 años

El panorama político boliviano está dominado por una lucha de poder que ha fracturado al partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), de tendencia izquierdista. Las encuestas muestran que obtendrá alrededor del 12% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 17 de agosto.

Ausente, pero influyente

Evo Morales gobernó el país entre 2006 y 2019 bajo la bandera del MAS, en tres periodos presidenciales. En las elecciones generales de este domingo aspiraba a un cuarto mandato, pero un fallo judicial le cerró el paso al prohibir más de una reelección.

A pesar de su ausencia en las boletas, la influencia de Morales aún se siente en las calles de Bolivia.

Seguidores de Evo Morales impulsarán el voto nulo en las elecciones, como protesta contra la exclusión del exmandatario en los comicios, dijo su hija, Evaliz Morales.

"Es una respuesta ante la amedrentación, ante la ilegalidad, ante la persecución política, la judicialización de la política (...), eso es el voto nulo", afirmó a la AFP.

El voto nulo o blanco no incide en el conteo oficial de votos para la presidencia ni en la distribución de escaños parlamentarios. Su registro es con fines estadísticos, pues solo se contabilizan los votos válidos en los resultados finales.

En junio pasado, bajo el lema "sin Evo no hay elecciones", sus partidarios desplegaron protestas y bloqueos de caminos que dejaron al menos ocho muertos, entre ellos cuatro policías, según la Defensoría del Pueblo.