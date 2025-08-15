Ciudad de Washington demanda a Trump por tomar control de la policía

El fiscal general de Washington demandó a la administración de Donald Trump por lo que llamó una toma de control "hostil" de la fuerza policial de la capital estadounidense, necesaria según el presidente republicano para combatir el crimen violento.

Esta semana, el mandatario colocó a la Policía Metropolitana de la capital bajo el control del gobierno federal y envió a la Guardia Nacional a las calles de la ciudad. Luego la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden para designar a un funcionario seleccionado por ella como comisionado policial temporal.

La ley federal que gobierna a la capital "no autoriza esta usurpación descarada de la autoridad del distrito sobre su propio gobierno", escribió el fiscal Brian Schwalb en una demanda presentada ante un tribunal federal.

Schwalb pidió una suspensión inmediata la orden de Bondi.

Las acciones del gobierno "van más allá de los limites de la autoridad restringida del presidente y, en cambio, buscan la toma (de control) hostil" del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés), afirmó Schwalb en una declaración en las redes sociales.

"Esta es una afrenta a la dignidad y autonomía de 700,000 estadounidenses que llaman casa a Washington", agregó.

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de los años 70, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La ciudad, abrumadoramente demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos de que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y mal manejada financieramente.

Sin embargo, información de la Policía de Washington muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, aunque eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.