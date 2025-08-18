Los resultados de las políticas de Milei: "Mi trabajo es hacer el bien, aunque digan que soy cruel"

En julio de este año, los precios aumentaron 1.9% en julio en Argentina, por encima del dato de junio, para un total de 36.6% interanual, informó el miércoles pasado el instituto oficial de estadísticas Indec.

En los primeros siete meses del año, la inflación fue de 17.3%, muy por debajo del 87% del mismo periodo de 2024.

Milei, un economista ultraliberal, asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal que incluyó despidos en el sector público, la paralización de obras públicas y la reducción de ministerios.

De esa manera, el gobierno celebró en 2024 un 118% de inflación anual frente al 211% de 2023, y el primer superávit fiscal desde 2010.

Sin embargo el costo fue una pérdida de poder adquisitivo, empleo y consumo en la población argentina, lo que derivó en protestas y huelgas.

“Milei lo logró reduciendo los gastos en 30% al recortar subsidios en el sector energético. Obviamente, eso tuvo un impacto inmediato en los hogares argentinos, que ahora deben gastar más tanto en energía como en sus compras de supermercado”, explicó Hans-Dieter Holtzmann, director de proyecto de la Fundación para la Libertad Friedrich Naumann.

Una reducción con las herramientas del Estado

Durante su campaña a la presidencia, Javier Milei criticó con dureza las acciones del Banco Central Argentino e incluso llegó a prometer que eliminaría a este ente regulador al llegar a la presidencia. Sin embargo, ha aprovechado las herramientas que este le brinda para lograr su principal promesa: bajar la inflación.